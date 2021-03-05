Paylaşımının ağabeyi için olduğunu bilmiyordu...

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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş o mesajı amcasının oğlu için paylaştığını bilmiyordu

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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ağabeyi Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olduğunu bilmeden Bitlis'teki kazayı duyar duymaz sosyal medyada taziye mesajı paylaştı.

Bitlis'teki helikopter kazası sonrası taziye mesajı yayımlayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş aldığı ikinci haberle yıkıldı.

Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu ortaya çıktı.

Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İşte o tweetler;

Etiketler : osman erbaş tatvan ahmet erbaş şehit helikopter kazası
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