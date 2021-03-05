Paylaşımının ağabeyi için olduğunu bilmiyordu...

Bitlis'teki helikopter kazası sonrası taziye mesajı yayımlayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş aldığı ikinci haberle yıkıldı.



Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu ortaya çıktı.

Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İşte o tweetler;

Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan değerli ağabeyim Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları için Cuma günü saat 14:30'da Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiinde resmi tören düzenlenecektir. Milletimizin başı sağ olsun. ���� pic.twitter.com/9K3pvUq2ir