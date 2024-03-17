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17 Mart 2024 Pazar 11:22:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 11:22:00

MHP kurultayı öncesi talihsiz olay! Bahçeli'nin kolu sargıya alındı

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MHP Lideri Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi talihsiz bir olay yaşadı. Omuz burkulması sonucu Bahçeli'nin kolunda bir incinme meydana geldi.

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullandı.

Etiketler : mhp devlet bahçeli omuz burkulması kol sargı
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