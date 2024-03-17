MHP kurultayı öncesi talihsiz olay! Bahçeli'nin kolu sargıya alındı

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullandı.