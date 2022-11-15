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15 Kasım 2022 Salı 10:43:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 10:43:00

Bahçeli'den İstiklal Caddesi tepkisi: Şerefsiz kere şerefsizdir!

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, muhalefeti de hedef aldı. CHP'nin kayıtsız kalışına sert çıkan MHP lideri Bahçeli, "HDP, PKK'nın yoldaşı, CHP'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır" dedi. "CHP'ye çağrımdır. Terörle arasına net bir mesafe koysun" şeklinde konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Türkiye düşmanlarının yaptığı hain planların tutmayacağını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Görüldüğünüz yer, gömüldüğünüz yer olacak. Masumlara bombayla saldıranlar, buna göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir"" ifadelerine yer verdi.

EYT'liler ile sözleşmeli çalışan vatandaşlarımızın lehine olacak kanunu düzenlemeleri de hayata geçirmiş olacağız. Cumhur İttifakı hiç oyalanmıyor, MHP'de hiç durmuyor. Hizmet etmeyi milletten mükafatı Allah'tan bekleyen insanlarız. Karıncalar gibi çalışıyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz, lafla peynir gemisi yürümez.

Bildiğiniz gibi "2023'e doğru aday belli karar net" mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. Samsun'da mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye'yi zilletin 6+1 kumar masasına bırakmayacağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KİRALIK KATİLLER SÜRÜSÜDÜR"

Şehit analarına şehit babalarına vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur.

Terör ise terörizmin bir yüzüdür, terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün mücadeledir.

Terör örgütleri, kiralık katiller sürüsüdür. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz.

HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ

Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır. Her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Sözde Kürdistan propagandası yapan HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP PKK'nın eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin çıkar kardeşidir.

"ŞEREFSİZ KERE ŞEREFSİZDİR"

İstiklal Caddesi'nde kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle karşılık vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir.

Masumlara bombayla saldıranlar, buna göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. Düşmanca saldırıların hesabı A'dan Z'ye sorulmazsa, bunlara acırsak, gök girsin kızıl çıksın.

"HDP, CHP VE PKK AYNI GÖVDENİN ZEHİRLİ SARMAŞIKLARIDIR"

Düşmana asla merhamet edilmeyecektir. Bölücü terör örgütüne aman verilmeyecektir. Terörizmle mücadelede muazzam sonuçlar alınmaktadır. CHP yönetimine çağrım terörizmle aralarına kesin bir çizgi koymalarıdır. Zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Sonuç bildirgesinin hiçbir satırında PKK, YPG yoktur. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Terörist bellidir, terör örgütü belirlenmiştir. YPG bize saldırmaz diyen Kılıçdaroğlu ne hissetmiştir? Bu terör örgütünün ismi, cismi, kimliği nasıl tarif edilmelidir. HDP'nin sözde taziye mesajıyla 6'lı masanın mesajı arasında fark var mıdır? Zillet ittifakı katile katil diyememiştir. Bu siyaset, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu savunan bir siyaset değildir. Zillet ittifakına sesleniyorum; korkmayın, ürkmeyin, 40 dereden su getirmeye kalkmayın. Çıkın milletimizin huzuruna, mertçe, PKK terör örgütüdür, canidir, hem milletimizin hem de insanlığın ortak düşmanıdır deyin. Cesaretle konuşun ki adam mısınız değil misiniz onu idrak edelim.

Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya çıtını çıkarması eşyanın tabiatına aykırıdır. HDP neyse CHP aynısıdır. Aynı gövdenin zehirli sarmaşıklarıdır.

"KAFALARINI EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İstiklal Caddesi saldırısı Türkiye'nin hızını kesme saldırısıdır. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir. Ekonomimizi hedef alıyorlar, iç barış ortamımızı hedef alıyorlar. ABD menşeili bir gazetenin bombalamayı Haber değerinde servis etmesi kirli bir kampanyadır. Beyoğlu'nun en işlek caddesinin seçilmesi tesadüf değildir. Bu kanlı saldırının maksadı Türkiye'nin 2023 vizyonunu baltalamaktır. Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, aramızda dolaşan casuslardır. Bu iddiayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamayacaktır. Bunlar hakkında aynısı yapılmalı, doğduklarına bin pişman edilmelidir. Kafalarını ezmeye devam edeceğiz, her hain korkaktır. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, geri gitmeyeceğiz, terör ihanetinin üzerine üzerine yürüyeceğiz. Allah bizleri dostlarımızın ihanetinden korusun.

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısı KONUŞMA
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