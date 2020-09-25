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25 Eylül 2020 Cuma 18:51:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 19:23:00

MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP, Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin uydusu haline gelmiştir

Kaynak: AA

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine savaş açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi kökünden kopartarak Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin uydusu haline getirmiştir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine savaş açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi kökünden kopartarak Kandil, Pensilvanya ve HDP’nin uydusu haline getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu kurulması için TBMM İçtüzük Değişiklik Teklifi'ni verdiğini belirtti.

Özel'in, "İmralı canisi Öcalan’ın taleplerini" kanun teklifi olarak TBMM’ye sunduğunu savunan Akçay, teklifle PKK’nın korkulu rüyası olan köy koruculuğunun kaldırılmak istendiğini ifade etti.

Akçay, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretleri asan, taşıyan, slogan ve ses cihazı ile yayımını yapanlara, terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya övenlere, terör örgütünün propagandasını yapanlara verilen cezanın kaldırılmak istendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen ve yönetenlere verilen hapis cezası para cezasına çevrilmektedir. Halkı suç işlemeye teşvik edenlere verilen hapis cezası para cezasına çevrilmektedir. Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak bu kişileri hedef gösterenlere verilen hapis cezası kaldırılmaktadır. Teröristleri ihbar edenlerin hüviyetlerini açıklayanlara veya yayınlayanlara verilen hapis cezası kaldırılmaktadır. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişilere verilen hapis cezasını kaldırmaktadır. Cezaevlerinde terör örgütlerinin sloganlarını atanlara verilen ceza kaldırılmaktadır."

Daha önce HDP'nin Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu yasa teklifi verdiğini anımsatan Akçay, CHP'nin son verdiği teklifin de "İmralı canisi açılım sürecinin" devamına yönelik bir adım olduğunu ileri sürdü.

CHP’nin Kandil, Pensilvanya ve HDP’nin vesayetine girdiğini iddia eden Akçay, Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ kumpasıyla CHP'nin başına geçmesiyle birlikte CHP'de bir kimlik değişimi yaşandığını savundu. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu CHP’yi kökünden kopartarak Kandil, Pensilvanya ve HDP’nin uydusu haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu, milli hassasiyeti olan CHP’lileri tasfiye ederken, PKK, FETÖ ve HDP destekçilerini yönetime almıştır. İmralı canisinin taleplerini CHP’nin çözüm önerisi olarak kamuoyuna sunan Kılıçdaroğlu, PKK’nın Suriye uzantısı YPG için ‘terör örgütü değildir’ demiştir. Diyarbakır’da hendek kazan PKK’lı teröristlere 'barikatları kuran arkadaşlar' diyerek sahiplenen Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesini ve anayasadan Türk kelimesi çıkarılmasını istemiştir. Türkiye’nin her milli meselesini muhalefet maskesiyle baltalamaya çalışan Kılıçdaroğlu; Suriye'de Esadcı, Libya’da Hafterci, Mısır’da Sisici, Rusya'da Putinci olmuştur. FETÖ destekçilerini CHP yönetimine alan, 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle mücadele için 20 Temmuz'da çıkarılan OHAL yasasını 'sivil darbe' diyerek FETÖ'ye sahip çıkmıştır. CHP, bu haliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet etmektedir."

"CHP, Atatürk düşmanlarının merkezi haline geldi"

CHP’nin Atatürk düşmanlarının toplanma merkezi haline geldiğini öne süren Akçay, “ CHP yönetimi neredeyse her gün bir Atatürk düşmanına sahip çıkmaktadır. Son olarak CHP’li Özel de Atatürk’ün annesine küfrettiği için 45 gün gözaltına alınan PKK yandaşı Musa Anter'i, ölüm yıl dönümünde rahmetle anmıştır. CHP’nin, Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyip sıkışınca Atatürk’ün arkasına saklanacaksınız. Sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine küfredenleri rahmetle anacaksınız. İşte Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin gerçek yüzü budur. Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu CHP'yle hiçbir bağı kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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