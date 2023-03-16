MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan!

Basına kapalı toplanan MHP Grubu'na, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile MHP milletvekilleri katıldı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı imzaladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Toplantıda aldığımız karara göre 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdik. Aldığımız kararın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adayımız belli, kararımız net" ifadesini anımsatan Akçay, "Belli olan kararımızı da imza altına almış olduk. Önümüzdeki günlerde de Yüksek Seçim Kuruluna MHP olarak müracaatımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Yüksek Seçim Kuruluna AK Parti ile mi müracaat edeceksiniz?" sorusuna Akçay, "Onu konuşmak için erken. AK Parti ile konuştuktan sonra Cumhur İttifakı olarak veririz." yanıtını verdi.