MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den taziye mesajı
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada 5 işçinin şehit olduğunu hatırlattı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Acımız gerçekten de büyüktür. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum."
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna bağlı olan ve Ankara Elmadağ'da kurulu bulunan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada maalesef beş işçimiz şehit düşmüştür. Acımız gerçekten de büyüktür.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 10, 2023
Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra, ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve...— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 10, 2023
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