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10 Haziran 2023 Cumartesi 18:45:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 18:45:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den taziye mesajı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada 5 işçinin şehit olduğunu hatırlattı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Acımız gerçekten de büyüktür. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum."

Etiketler : bahçeli mhp mke mke patlama
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