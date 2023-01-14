MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız

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14 Ocak 2023 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 15:02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız

Kaynak: AA

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MHP lideri Bahçeli, seçim tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar." dedi.

Bahçeli, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleriyle "seçim çalışmalarını" değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam'da, gazetecilerle sohbet sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamalarını MHP'nin programında, seçim beyannamelerinde vadettikleri ile karşılaştırmalı olarak verdiğini belirten Bahçeli, "Tabii 3600'den tutun diğer konularla örtüşüyor bazı şeyler. Türkiye'de sadece soğan ve patates tartışması ötesinde çok şey oldu. Güfte ve beste örtüşmüştür. Bizim programımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamalarını karşılaştırdığımızda çok şey birbirlerini örtüyor. Yani güfte ile beste örtüşmüş oldu." dedi.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren değişiklik teklifine ilişkin Bahçeli, "Anayasa'nın 3 maddelik olan başörtüsü mevzusu perşembe günü komisyonda görüşülecek. Biz onları dikkate almadan yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar." ifadelerini kullandı.

"BİZİ BAŞKALARI İLGİLENDİRMİYOR"

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği yönündeki soruya Bahçeli, "İttifaklar kurulmuş, hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az bir rakam değil." yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adaylıkla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bizim adayımız belli, kararımız net. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu, altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6'lı masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum." dedi.

"HER KOŞULDA CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERE HAZIR"

Seçim tarihine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır." diye konuştu.

Partisinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinliklerini de anımsatan Bahçeli, "Bizim il il toplantımız oldu. 936 ilçeye arkadaşlarımız gittiler. Sonra köy köy toplantılarımız oldu, Ahi Evran toplantıları..." ifadesini kullandı.

"BİZ KENDİ MİTİNGLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Daha önce yapılan il mitinglerinin anımsatılması üzerine Bahçeli, "9 il merkez olmak üzere, her ilde de merkeze bağlı 5 il temsilcileri de katıldı. Demek ki 45 ile ulaşıldı. Şimdi seçim süreci açıklanırsa o zaman her gün bir yerde olacağız." dedi.

Bahçeli, seçim dönemi ortak miting olup olmayacağı yönündeki soruya, "Altılı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz." yanıtını verdi.

Aynı sorunun yinelenmesi üzerine Bahçeli, "Ona bir şey diyemiyorum. Biz kendi mitinglerimizi yapıyoruz. Diğerleri de her gün bir miting gibi geçiyor. Cumhurbaşkanı bir yere tesis açarken en az bir miting kadar coşkulu kalabalık topluyor." dedi.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL YÜZÜK

Bahçeli, sohbet sırasında gazetecilerin dikkatini çekmesi üzerine, Cumhuriyetin 100. yılına özel kendisinin tasarladığı ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023" yazılı, yanlarında çift başlı kartal ile kurt kabartması bulunan yüzüğünü gösterdi.

Toplantının ilk oturumunda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Meclis çalışma ve faaliyetlerine ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamalarını MHP'nin seçim beyannamelerinde vaat ettikleri ile karşılaştıran bir sunum yaptı.

Etiketler : devlet bahçeli seçim başörtüsü anayasal güvence
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