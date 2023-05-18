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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:34:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:34:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'depremzedelere hakaret' tepkisi: Affedilemez bir alçaklıktır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir; nitekim herkes eşittir Türkiye'dir. Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır. "

Etiketler : devlet bahçeli depremzede hakaret
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