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18 Ekim 2023 Çarşamba 15:12:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 15:12:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Biden'a tepki: Felakete hizmettir

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Saldırıların ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Biden'a da tepki gösteren Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'in Gazze'de düzenlediği hastane saldırısına sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.

İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.

Etiketler : Devlet Bahçeli Bahçeli açıklama İsrail saldırıları Bidena tepki gösterdi
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