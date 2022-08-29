MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yunan hükümeti aklını başına almalı
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sisteminin Türk jetlerine radar kilidi atmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler:
Dileğim, Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir.
Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.
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