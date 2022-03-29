Bahçeli'den fahiş fiyat açıklaması

Devler Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan bir çerçevede tamamlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Cumhuriyetin 100 yıl dönümü olan 2023 Türkiye'nin karar yılıdır. Şunu bir defa inançla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacaklar. Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır. Bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmayız. Biz inkarcı değiliz, dosta güven düşmana korku veren MHP'yiz.

"2023 HAZİRANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir. MHP Türk milletinin parlak geleceğinin müjdesidir. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her yöresindeyiz. 19 Şubat'ta başladığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize partinin ne hale düştüğünü üstüne basa basa ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP'nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık. Bu vesileyle tüm teşkilatlarımızı kutluyorum.

Huzurlarınızda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. hayırlı ve güzel haberlerini beklediğimi dile getiriyorum.

Biz 2023 yılının Haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli 1 adım önde olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir günümüzü diğeriyle eşit olmasına göz yummayacağız.

"TÜRKİYE'YE SIĞINAN UKRAYNALI SAYISI 60 BİNİ BULDU"

Dünya genelinde barış huzur güvenlik ve istikrara duyulan özlem insanlığın ortak hedefidir. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı sayısı 60 bini bulmuş, bu sayı diğer ülkelerde 3.5 milyonu geçmiştir. Savaş yokluk kıtlık mağduriyet demektir. Neticesi ne olursa olsun her savaşın kaybedeni insandır insani değerlerdir. Rusya dünya doğal gaz rezervlerinin dörtte birine sahiptir. Küresel gıda ihracatının neredeyse yüzde 25'i Rusya'nın tekelindedir. Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin buğday ihracatlarını durdurduklarını açıklaması bazı ülkeler için kıtlık sebebidir.

Türkiye bu 3 önlemi almalıdır. Gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti milletimizi rahatlatmaktadır. Ekilebilir tarım arazilerini genişletmek zorundayız. Bu sektör üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Tarım kentleri kurulmalıdır. İkinci stratejik tespit olarak, enerji, güvenliği temin edilmelidir. Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarından yaralanma vasıtalarıyla Türkiye Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktır. Yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerjilerin üretilmesi ile ülkemizin enerji talebini karşılayacak duruma gelmesidir.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz kaynağı ülkemizin elini siyasette güçlendirecektir. Bizim enerjimiz doğru kullanmasını bilirsek biz yetecektir. Türkiye ona buna minnet edecek bir ülke değildir. Türkiye tahıl ambarıdır. Allah rızkımızın kefilidir.

Üçüncü tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarında görülen hormonlu artışlara karşı caydırıcı önlemlerinin alınmasıdır. Şekerin kg fiyatının 2 haftada 7 liradan 19 liraya çıkması bayat bir ekonomik operasyondan başka bir şey değildir. Türkiye'nin yıllık şeker ihracatı 2.7 milyon tondur. Şu an Türkiye'nin şeker eksiği değil fazlası vardır. Bizim önerimiz Türk şekerinin maliyetlere göre fiyatının yeniden belirlenmesidir. Dün domates soğan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağlamışlardır. Anlaşılan 2023'e kadar bu karanlık kampanya devam edecektir. Bunlar firavun siyasetinin figüranlarıdır. Enflasyonun ve hayat pahalılığından biz de rahatsısız. Ancak zillete düşenleri iyi niyetli görmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz tüm meselelere hakimdir. Zillet korusunu açık açık uyarıyorum . Kışkırttığınız yalan ve dedikodular ters tepecek ve alayınızı rezil edecektir.