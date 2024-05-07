VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IOM: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Vuran" eğitimi
07 Mayıs 2024 Salı 12:07:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 12:07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Özgür Özel'den açıklama

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Özgür Özel partisinin grup toplantısında MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesine ilişkin, 'Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Görüşme gayet olumlu ve verimli geçti.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

Görüşmenin ardından, iki lider karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖRÜŞME GAYET OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ

Özgür Özel, "Bugün sayın Bahçeli'den dün talep ettiğimiz randevumuz saatler içinde karşılandı ve bizleri kabul ettiler. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Görüşme gayet olumlu ve verimli geçti. Yapılan görüşmelerden sonra eğer ortak bir açıklama yoksa görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabilecekleri ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde bir büyükelçinin devlet geleneklerine göre tutulmuş notları arşive girmiştir. Kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla bütün bilgiler parti meclisimizle paylaşılmıştır. Biz neler söylediğimizi söyledikten sonra ne cevap aldığımızı söylemek bizim işimiz değildir. Sayın Bahçeli bana büyük bir nezaketle "Açıklama yapabilirsiniz" dediğiniz halde kendisi ayakta bekleterek açıklama yapmayı doğru bulmadım. Görüşülen her hususu bu kürsüde paylaşacak değilim. Seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdik, kendisi memnuniyetle dinledi, tebriklerini kabul ettik." dedi.

ÖZEL GEÇEN HAFTA DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

Etiketler : mhp devlet bahçeli chp özgür özel
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX