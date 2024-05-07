CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

BAHÇELİ-ÖZEL GÖRÜŞMESİ



Siyasette bahar havası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle devam etti. İki lider Meclis çatısı altında bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede karşılıklı hediyeler verildi. Özel, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. pic.twitter.com/Axc1hYE4Zl — 24 TV (@yirmidorttv) May 7, 2024

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

Görüşmenin ardından, iki lider karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖRÜŞME GAYET OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ

Özgür Özel, "Bugün sayın Bahçeli'den dün talep ettiğimiz randevumuz saatler içinde karşılandı ve bizleri kabul ettiler. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Görüşme gayet olumlu ve verimli geçti. Yapılan görüşmelerden sonra eğer ortak bir açıklama yoksa görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabilecekleri ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde bir büyükelçinin devlet geleneklerine göre tutulmuş notları arşive girmiştir. Kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla bütün bilgiler parti meclisimizle paylaşılmıştır. Biz neler söylediğimizi söyledikten sonra ne cevap aldığımızı söylemek bizim işimiz değildir. Sayın Bahçeli bana büyük bir nezaketle "Açıklama yapabilirsiniz" dediğiniz halde kendisi ayakta bekleterek açıklama yapmayı doğru bulmadım. Görüşülen her hususu bu kürsüde paylaşacak değilim. Seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdik, kendisi memnuniyetle dinledi, tebriklerini kabul ettik." dedi.

ÖZEL GEÇEN HAFTA DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.