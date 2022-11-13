Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da "Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Elazığ Türkiye'ye nam salıyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tüm ilçelerini en halisane selamlarımı gönderiyorum. Yanıbaşımızda dimdik duran Harput'u selamlıyorum. Çayda çıra ile oynayıp delilo ile gülenleri selamlıyorum. Dostluğun simgesi Gakkoşları kalpten selamlıyorum.

ZALİMLERE BOYNU EĞMEYECEĞİZ

Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye hepimiz buradayız. Niyaz ederim ki ayağınıza taş değmesin. Allah sizleri kem gözlerden korusun kollasın. Bu meydanda daha iyisini yapma şevkini bizlere aşılayan siz değerli kardeşlerimize buraya kadar gelmese de dualarıyla destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertip ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da imanla kaldırıyoruz bu yükü. Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz. Cümleler doğrudur sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Bu dünyada ümitsizlik diye bir şeyin olmayacağına, aksine çanak tutanların doğruluğa muhalif tarafta bulunacağına candan inanıyoruz. HJayat varsa ülkü vardır. Ülke vardır. ufuk vardır. Kaderdaşlık vardır. Ve kardeşlik hukuku ile yaşayacağımız nice adımlar bizi beklemektedir. Söylediğimiz her söz saygı ve sevgi ile doludur. Kökeni mezhebi, ana dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan herkes bizim kardeşimiz ve bu ülkenin özbeöz evladıdır. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır.

ZİLLETE KARŞI BİRLİKTEYİZ

Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele gönül gönüleyiz. Kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'un önünü kesmeye çalışanlarla mücadele halindeyiz. Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır. Sözünün eridir. Zalime düşman mazluma merhametlidir.

2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek ve cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız?

"ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR"

Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Artık seçimlere az bir süre kaldı. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır.

"KILIÇDAROĞLU GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticarei yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vicdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

Karar da sözde hüküm de milletindir. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortakları dış ülkelerden icazet beklentileri düpedüz teslimiyetçiliktir.