MHP Genel Başkanı Develet Bahçeli, Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir geçici üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin saldırısında 6 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."