MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

2023 seçimleriyle ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimize bırakalım." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'nin eline rehin bırakıp PKK'nın güdümüne girmiştir.

Ne işimiz var Libya'da? Neyin peşindeyiz Akdeniz'de ve Ege'de" diyen Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir, Türk'e düşmanların dilidir



Türk ordusuna iftira atan, sicili bozuk Tabipler Birliği Başkanı'na destek mesajları veren Babacan'ın ihanet kampanyasının azılı bir mensubu olduğu ayan beyan ortadadır

Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir

Ayrıntılar birazdan...