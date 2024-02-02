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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı
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02 Şubat 2024 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 19:37:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ile yazar Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hocamızla Sayın Alev Alatlı hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."

Etiketler : taziye mesajı Orhan Türkdoğan Alev Alatlı
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