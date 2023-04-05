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05 Nisan 2023 Çarşamba 14:55:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 14:55:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Bahçeli, "Mübarek ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif'in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişiminin kabul edilemez bir ilkellik olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail'in muamelesi düşmancadır. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum. Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır."

Etiketler : devlet bahçeli israil baskın mescidi aksa

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