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25 Aralık 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 14:38:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP ve DEM Parti'ye tepki

Kaynak: TRT Haber

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki göstererek, "CHP Grubunu da takip etmeyeceğim, AYM'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

Etiketler : devlet bahçeli terör dem chp aym
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