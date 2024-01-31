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31 Ocak 2024 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 15:40:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Can Atalay açıklaması... "Adalet yerini buldu"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur." dedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde...</p>&mdash; Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 31, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : mhp devlet bahçeli can atalay
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