Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a jest

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15 Aralık 2023 Cuma 12:55:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 12:55:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 'Güneysu' jesti

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli seçim rize güneysu aday
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