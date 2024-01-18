18 Ocak 2024 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:59:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Altınok'a tebrik telefonu
Kaynak: AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok'a "İnşallah Ankara'yı kazanacağız" dediği öğrenildi.
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