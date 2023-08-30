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30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:35:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:35:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı... "Zaferimizi asla kirletmeyeceğiz"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "101 yıl evvel tarihin akışını değiştiren 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın nihai mükafatı olan kutlu zaferimizi asla lekeletmeyeceğiz, dün defettiklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kurtuluşun Zaferi 30 Ağustos" başlığıyla Bahçeli'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"101 yıl evvel tarihin akışını değiştiren 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın nihai mükafatı olan kutlu zaferimizi asla lekeletmeyeceğiz, dün defettiklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz.

Zaferimiz kutlu olsun, dilerim ki nice büyük zaferler müstakbelde aziz milletimizle buluşsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahraman gazilerini, muhterem şehitlerimizi, cesaret ve fedakarlık abidesi ceddimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
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