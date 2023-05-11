MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat mitinginde konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhur ittifakı Türk mucizesinin şahlanışı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, milli istiklalin namusu, milli istikbalin müdafaa ruhudur

Zillet ittifakı çarpıtıp her türlü karalamayı yapsa da, devletimiz, bütün kurumlarıyla bütün imkanlarıyla deprem anından itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır

Türkiye güçlü bir devlettir. Her sorunu çözebilecek yetenektedir. Yeter ki bir olalım, dayanışma içinde bulunalım. Yeter ki tek ses, tek nefes, tek yürek halinde mücadele edelim

Bugüne kadar vaadimizi yaptık, her sözümüzü tuttuk, hiçbir insanımıza sırtımızı çevirmedik . Bundan sonra da çevirmeyeceğiz. 14 Mayıs'tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında, 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı, milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır

Güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak isteyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren, yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil vicdanları da sömürgeleşmiştir.

PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu, özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu, felaketin mümessilidir

Milletimin her ferdini MHP ve Cumhur İttifakı'nın ahlaklı mücadelesine davet ediyorum. Bizim çağrımız halkın, haklının ve hakkı yenmiş gariplerin çağrısıdır. Bizim çağrımız, 85 milyon Türk vatandaşımızın huzur çağrısıdır.

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