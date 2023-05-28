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28 Mayıs 2023 Pazar 11:58:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 11:58:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti, olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti, olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Etiketler : mhp devlet bahçeli oy ankara
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