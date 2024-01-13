"Şehit kanları yerde kalmayacak, hesap mahşere bırakılmayacaktır"

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13 Ocak 2024 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 11:35:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır

Kaynak: İHA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir." dedi.

Bahçeli, "Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : devlet bahçeli şehit kan
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