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MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
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14 Ocak 2024 Pazar 20:16:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 20:16:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı dilemiştir.

Ayrıca aynı çatışmada yaralanan askerlerimizin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmiştir."

Etiketler : bahçeli başsağlığı şehit asker Pençe-Kilit Harekatı
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