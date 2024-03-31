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31 Mart 2024 Pazar 12:48:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 12:48:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğiz." dedi.

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Etiketler : devlet bahçeli mhp oy
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