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21 Mayıs 2023 Pazar 15:31:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 15:31:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Parlamenter sisteme tekrar dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eğer ülke, geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Parlamenter sisteme tekrar dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Eğer ülke, geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Parlamenter sisteme tekrar dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş, rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır.

14 Mayıs günü yapılmış olan seçimlerde milletimiz, yalana-dolana "hayır" dedi. Milletimiz, "parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir, dönüşü olmaz" dedi

Hatay'dan bütün dünyaya sesleniyorum; ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Anadolu'nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, biz sizlere ezdirmeyiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli mhp hatay antakya
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