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11 Mart 2023 Cumartesi 14:31:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 14:31:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır

Aslı astarı olmayan tüm ithamlara rağmen devlet üzerine düşen görevleri bir plan ve program çerçevesinde yerine getirmiştir

Seçimler vesilesiyle siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödenek, doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılmalıdır. MHP olarak biz gönüllüyüz

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması mutlaka düşünülmelidir

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, açıktan tarafını belli etmiştir. Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden biri 'Yeni Anayasa'dır

Teröristlere hazine yardımının kapaklarını açan bir kararı, rezalet olarak tanımlıyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, terörist peşinde koşan kahramanlarımızı yok sayan bir mahkemeyi biz de yok sayarız

Bütün hissiyatımla açıklıyorum ki; Cumhur İttifakı'nın atacağı her adım; daha umutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye yol alıştır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adam rejimi diyenler yalancıdır, yıkım faalleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir

Dostlarımızı sevindirdik, düşmanlarımızı üzdük. Durmayacağız, bundan sonra da çalışmaya, birebir temasa, her insanımızla buluşmaya devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bahçeli mhp canlı

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