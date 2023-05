MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Ya onurlu ve huzurlu bağımsız bir millet olarak yaşayacağız ya da küresel oyunlara boyun eğerek her türlü zillete katlanacağız

"Lider ülke Türkiye"ye ulaşmak için yarın kilit önemdedir. Ortak paydamız vatan ve bayrak sevgisidir. Yolumuzu kesmek istiyorlar, müsaade etmeyiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek, teröristlere can simidi olacaktır. CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır

Zillet ittifakında ne ahlak ne de sorumluluk duygusu vardır. Sürekli yalan söyleyen ve milleti aldatan bir ittifaktır. Yalandan vergi alınmış olsaydı, zillet ittifakını oluşturan partiler iflas bayrağını teker teker çekerdi

Zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. CHP ve İyi Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir

Ekonomik refah için, sosyal adalet için, büyüyen Türkiye için, yükselen milli ruh için MHP'ye, Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na evet diyeceksiniz

Kılıçdaroğlu, ihracatımıza darbe vurmak için tetikte beklemektedir. CHP'nin başına kasetle oturan bu şaibeli şahıs, yeni bir kaset skandalıyla yeni bir cumhurbaşkanı adayını çekilmesine hizmet etmiştir

Zillet ittifakının tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. Tek bir projeleri yoktur. Gündeme ve geleceğe dönük tek bir mesajları, hazırlıkları üstelik heyecan ve birikimleri yoktur

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, güvenlik, refah huzur ve barış iklimini derinleştirmiştir. Kuvvetler ayrımını netleştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur.

