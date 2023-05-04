MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK, HDP ve FETÖ'dür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayısı 6 ile başlayıp 9'a çıkan kumar masası, ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla Muğla'da konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Deniziyle, güneşiyle, doğal zenginlikleriyle, en önemlisi merhamet sembolü insanıyla Muğla her zaman göz bebeğimiz olmuştur. İki eliyle kalp işareti yapan iki yüzlü siyasetçiler, Muğlalı kardeşlerimi aldatamazlar
Sandık, demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Bölücü ve terör sevicilerin demokrasi iddiası, özgürlük istekleri baştan aşağı sahtekarlıktır
14 Mayıs demokrasi seçimleri, yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır
Sayısı 6 ile başlayıp 9'a çıkan kumar masası, ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür
Kılıçdaroğlu, hayalini kurduğu temelini dinamitlemek istediği karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu ve yanında hizaya girmiş parti başkanları tarihin çöp sepetine atılacaktır
HDP'nin sözde demokratik tutum belgesi ile CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, aynı tornadan çıkmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yaz-boz tahtasına dönüşmüştür.
Hiç kimse boş yere hayal kurmasın, boşuna heveslenmesin. Bu milleti biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz. İstikbalin mimarı da bizler olacağız. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır
Ayrıntılar geliyor...
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