MHP lideri Bahçeli'den 14 Mayıs vurgusu: Hesap sandıkta görülecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır. Bazıları bizi hazmedemez, tanıyamaz. Tutamayacağımız sözü dilimize koymadık. Önümüze çekilmiş engelleri gün be gün aşarak tıpkı bir akıncı gibi ilerledik. Kuyuya attılar vakti saati geldiğinde Yusuf olduk çıktık. Bulanık akan suların günü geldiğinde durulacağına inandık. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. İrade bizden yanadır, istiklal bizden yanadır, istikbal bizden yanadır. Rüzgar bekleyen bayrak bizden yanadır, Türk gençliği bizden yanadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Saklandıkları yerden taş atanların yakasından bizzat Türk milleti tutacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, içinde milli değerlerin olmadığı hiçbir hareketi kabul etmeyecektir. Zehir ve zillet saçanları an be an takip ediyoruz. Sözde gazetecileri, ülkeden kaçan alçakları, FETÖ'cü hainleri rezil rüsva etmek için milletimizin metanetiyle bekliyoruz. Emperyalizmin maşalarına müslüman Türk milleti eyvallah etmeyecektir. Davamızın hisarları ok yağmuruna tutulurken ıslık çalan aymazları unutmayacağız.

HESAP 14 MAYIS'TA 2023'TE SANDIKTA GÖRÜLECEK

Açık hesap 14 Mayıs 2023'te sandıkta görülecektir. Kaygıyı ve korkuyu yenmiş bir partiyi kibrit kutusuyla tehdit eden densizler vardır. Bu vatanın ekmeğini yiyip kendini Türk milletinin düşmanlarına satanlara haram olsun. MHP'yi sosyal medya kumpasıyla infaza kalkışanlar, kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? 14 Mayıs'a kadar konuştuklarını konuşsunlar sıra Türk milletine gelecek.

15 Temmuz gecesi Ankara'yı bombalayan Fetö'cülerden, bebek katili PKK'yla yürüyenlerden hesap sormak için aziz milletim sıra sende. Huzurlu bir gelecek için sıra sende, Türkiye Yüzyılını açmak için söz ve sıra sende. MHP milletiyle birlik olup zillet ittifakını siyaset çöplğüne yollayacaktır. 5 Şubat'ta bu kez Tekirdağ'da olacağız, vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz. Bıyığını kesip ayrılanlar var, Manen aramızda omayanların yokluğundan şikayetçi değiliz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız.

Damarımıza basanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplanacağız. Hukukun imkanını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle kavuşturacağız. Cumhuriyetin 100. yılını umutla karşılayacağız. MHP 54 yıllık siyasi tecrübesiyle Türkiye Yüzyılına hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı hukuka uygundur.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI YASAYA UYGUNDUR

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı anayasaya uygundur. Ahlaken ve hukuken meşrudur. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olmayacağını söylemek tamamen geçersizdir. Cumhurbaşkanının 2 kere seçilmeyeceğini söylemek maksatlıdır. Sayın Erdoğan yeni sistemde sadece bir dönem seçilmiştir. Yeni sistem içinde 2 kere seçilme açıktır. Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yeniden seçilmesine inancımız tamdır. Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmak siyasi bir hezeyandır. İstiyorlar ki sesini çıkarmayan bir cumhurbaşkanı gelsin, geçti o günler. Millet ittifakı sıfır çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayıyla uğraşmasın. Sayın Erdoğan, 14 Mayıs'ta yeniden açık ara farkla seçilecektir. Sadece 14 Mayıs'ı beklesinler, milletimiz günlerini gösterecektir. Seçimlere 1 gün kala adaylarınının kim olacağını tartışıyor olacaklarsa şaşırmamak lazım. Noter huzurunda adaylarının kim olacağını bulabilirler. Tekerlemeyle muhtemel adaylarını bulabilirler. Buna yanaşmıyorlarsa Biden'a ulka göndererek adaylarını karşımıza çıkarabilirler.

EYT'de üzerimize düşen katkıyı vereceğimizi ifade ediyorum.

EYT'de üzerimize düşen katkıyı vereceğimizi ifade ediyorum.