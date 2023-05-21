MHP Genel Başkanı Bahçeli: 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'teki katılmış olduğu mitingte gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın detayları;



Gaziantep'in Türk siyasi hayatında, Türk ekonomi hayatında, Türkiye'nin yönetim hayatında çok önemli bir yeri, anlamı ve hedefi olmalıdır

Türk milleti geleceğini belirleyeceği bir karar aldı. Bu karar; cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devamı, Sayın Erdoğan'a da "yol senindir" demektir

28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu seçimde gelecek vadetmelidir

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