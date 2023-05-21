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21 Mayıs 2023 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 19:45:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziantep'te halka seslendi. Bahçeli; "28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu seçimde gelecek vadetmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'teki katılmış olduğu mitingte gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın detayları;

Gaziantep'in Türk siyasi hayatında, Türk ekonomi hayatında, Türkiye'nin yönetim hayatında çok önemli bir yeri, anlamı ve hedefi olmalıdır

Türk milleti geleceğini belirleyeceği bir karar aldı. Bu karar; cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devamı, Sayın Erdoğan'a da "yol senindir" demektir

28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu seçimde gelecek vadetmelidir

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bahçeli mhp seçim
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