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13 Nisan 2023 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:51:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise büyük bir dayanışma içerisinde"

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamalı, milletin huzuru, devletin birliği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında ülkemiz açısından yarar vardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Böyle bir dönemi millet olarak artık yavaş yavaş aşıyoruz. Türkiye normalleşiyor. Devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise büyük bir dayanışma içerisindedir. Türkiye yeniden ayağa kalkıyor." dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamalı, milletin huzuru, devletin birliği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında ülkemiz açısından yarar vardır." dedi.

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Etiketler : devlet bahçeli malatya konut köy evleri

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