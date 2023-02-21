Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz. İstanbul için hazır olmalıyız. Kaybedecek vakit yoktur. Derhal harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"DEPREMDEN MENFAAT DEVŞİRENLERİ NOT ALIYORUZ"

Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

İnsani ve fiziki koşullar yıkımı yoğunlaştırdı. Türkiye'miz afetlerin risklerine her zaman açıktır. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar.

Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.

Bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye sahip çıkarız.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI!

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz. İstanbul için hazır olmalıyız. Kaybedecek vakit yoktur. Derhal harekete geçmeliyiz.

Bu felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, huzurlu, sağlam bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

Şehirlerimizi yeni baştan inşa ve ihya edeceğiz!

Tarihin kaydettiği en ağır doğal afetlerden birisine karşı yine tarihin kaydedeceği en büyük dayanışma ve yardımlaşma ahlakı sergileyen aziz milletimizle ne kadar övünsek azdır. Milletimiz hatır, haya, kıymet bilendir. Hamdolsun Türkiye tek millettir.

Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edecek; depremzede vatandaşlarımızın hayatını normalleştirip, müreffeh bir hale getirecek muktedir vasıf Türkiye hükümetinde vardır ve tartışmasızdır.

HÜKÜMET VERİMLİ VE ETKİN AFET YÖNETİMİYLE YARALARI SARIYOR

Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş'taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.

Görevimiz acıları paylaşarak azaltmaktır.

Milli Mücadele yıllarından bu yana Türkiye hiç bu kadar kendiliğinden organize olmamıştır. Bu duruş, büyük bir millet duruşudur. Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Bölgedeki şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz.

"HATALARI SIFIRLAMAK ZORUNDAYIZ"

Üzerimize çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Ağırdan almayacağız, ihmallere müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleri, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi.

Acımızı ve ahımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İktidarın kaybetmesi uğruna, vatanın kaybetmesine oynayanlarla nasıl yaşayacağız? İç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim, nasıl açıklayalım?