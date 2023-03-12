"Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Kırıkhan'da deprem bölgesinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok şükür siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli ve hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var.

Çok kısa sürede Kırıkhan ayağa kalkacak.

Ayrıntılar geliyor...