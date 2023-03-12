MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Çok şükür siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli ve hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Kırıkhan'da deprem bölgesinde konuştu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Çok şükür siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli ve hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var.
Çok kısa sürede Kırıkhan ayağa kalkacak.
Ayrıntılar geliyor...
- "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum"
- "Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var"
- TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşunu deprem bölgesine 1 ayda yaptı
- Adana'da 4.4 büyüylüğünde deprem
- Nusaybin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
- "İstiklal Marşımız bir hürriyet destanıdır"