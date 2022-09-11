Bahçeli: CHP'nin HDP geri adımı stratejiktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin ''Aday Belli Karar Net'' mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''Sivas'taki açık hava toplantımız muazzamdı. Bundan sebepli birilerinin uykusu kaçtı. MHP'yi küçük görenlerin cesareti varsa Sivas'tan sonra gelip Bursa'ya baksın.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A'dan Z'ye Türkiye'dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılsın.

Altılı masa çatlamış, patlamış ve batağa sağlanmıştır. Kılıçdaroğlu 'inadına beraberiz' demek zorunda kalmıştır. Beraberlik inatla değil inaçla olur. HDP'ye bakanlık açıklaması sonrası CHP'nin geri adımı bütünüyle stratejiktir.

Altılı masa hala adayın kim olacağını tartışıyor. Bunlar Joe Biden'a hesap vermeden aday çıkaramazlar''