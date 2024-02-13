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13 Şubat 2024 Salı 10:43:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 10:43:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur

55. yıl münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz görkemli toplantı muhteşem bir havada geçmiş, Allah eksiklerini göstermesin, aziz dava arkadaşlarımın heyecanı göz kamaştırmıştır.

Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış, doğması da beklenmemelidir

Bizim vazgeçemeyeceğimiz ana çerçeve millet gerçeği ve geleneğidir. Milliyetçilik bu gerçek ve geleneğin şuurla kavranması sorumlulukla korunmasıdır

Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın, kavramanın vakt-i merhunu gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı'nda tecessüm edecektir

Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlik ve kardeşlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur

İçe kapanırsak, birbirimize düşersek, kardeşçe yaşamak yerine kutuplaşıp kavgayı tercih edersek, çağın gelişmelerini yorumlamakta geç kalırsak uyarıyorum ki çok ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır

Ne CHP'nin ne silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir

31 Mart'ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir

CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP'nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir

Osmanlı İmparatorluğu, Türk milletinin medarı iftiharıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu karalamaya ve aşağılamaya teşebbüs etmek bir haçlı kafasıdır

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır

Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli grup toplantısı mhp
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