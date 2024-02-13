MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur
55. yıl münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz görkemli toplantı muhteşem bir havada geçmiş, Allah eksiklerini göstermesin, aziz dava arkadaşlarımın heyecanı göz kamaştırmıştır.
Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış, doğması da beklenmemelidir
Bizim vazgeçemeyeceğimiz ana çerçeve millet gerçeği ve geleneğidir. Milliyetçilik bu gerçek ve geleneğin şuurla kavranması sorumlulukla korunmasıdır
Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın, kavramanın vakt-i merhunu gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı'nda tecessüm edecektir
Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlik ve kardeşlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur
İçe kapanırsak, birbirimize düşersek, kardeşçe yaşamak yerine kutuplaşıp kavgayı tercih edersek, çağın gelişmelerini yorumlamakta geç kalırsak uyarıyorum ki çok ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır
Ne CHP'nin ne silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir
31 Mart'ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir
CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP'nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir
Osmanlı İmparatorluğu, Türk milletinin medarı iftiharıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu karalamaya ve aşağılamaya teşebbüs etmek bir haçlı kafasıdır
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır
Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur
Ayrıntılar geliyor...
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