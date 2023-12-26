"Biz TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Kurtuluş Savaşı dünya tarihinde enflasyonun dizginlenerek başarıldığı belki de tek savaştır. En buhranlı günlerde karaborsacılarla dişe diş mücadele edilmiş, fırsatçılara, stokçulara, vurgunculara göz açtırılmamıştı



Boğazın iki yakasına konuşlanmış villalardan, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları küçük gören kokuşmuşluğun son sürümleri, dilimizi, dinimizi istismar eden bir avuç insanlık müsveddesi; biz nereden, nasıl geldiğimizi, hangi badireleri berhava ettiğimizi, şükretmiş bir kalp gözüyle müsterih olmuş bir vicdan güvenciyle hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyorsunuz, nereye hizmet ediyorsunuz, kim ya da kimlerin hesabına milli varlığımıza nefret saçıyorsunuz? Yok öyle yağma!



12 kahraman evladımızın şehit olması, İsrail'den ABD'ye, bazı Orta Doğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine kadar, müştereken kurulan saldırı ve suikast düzeneğinin harekete geçirilmesinin kahredici sonucudur

Mehmetlerimize sıkılan, yavruları yetim bırakan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist, düşman istemiyoruz. Katil, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz

DEM'in hukuken defni yapılmadıktan sonra Türkiye'ye huzur gelmeyecektir. Bize göre çözüm belli ve bilinmektedir. Terörü ve teröristleri topluca imha etmek, bölücü destekçilerinin acımasızca kökünü kazımaktır

Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücü terör örgütü ve arkasındaki sırtlan tabiatlı ülkelerle mücadele edecek güce, dirayete ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir

Gazi mecliste yer alan hiçbir parti Türkiye'nin ve Türk milletinin karşı karşıya olduğu bir tehdit veya bir tehlikeye sessiz ve tepkisiz kalamaz. Sormak lazımdır ki CHP bu metnin neresini beğenmedi? CHP, DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana, köşesini, siyasi kişiliğini, ahlaki ve tarihi mirasını kaybetmiştir. CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Hepsine birden yazıklar olsun diyorum

TBMM'de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada ne ovada ne dağda ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır

Ayrıntılar geliyor...