MHP Genel Başkanı Bahçeli: Balya balya para sayan CHP, bedelini 31 Mart'ta sandıkta ödeyecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Muhalefet 31 Mart'a kara propagandayla hazırlanıyor. CHP, üçüncü dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadırlar. PKK'nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP, demlenerek metruk bir tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiştir. Ofislerde utamadan balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. DEM'lenip PKK'yla ‘kent ittifakı' maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.
Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.
Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.
Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır.
Kurucu Genel Başkanımız ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üzerinde, kalbimizin tahtındadır
Bu cennet ülkenin zilletin mezesi, zalimlerin menüsü yapılmasına göz yumarsak gök girsin, kızıl çıksın
Davamız ağırdır, önüne gelenin omuzlayıp kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün davasıdır, Türk milletinin davasıdır
CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. Zira demlenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini, 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir
Türkiye kamburlarından kurtulmalıdır. Yerel yönetimlere vurulan prangalar kırılmalıdır. Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin, yerel yönetimlerde başarısızlığı hayat ve siyaset gerçeğidir
Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır
Ayrıntılar geliyor...
- Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşması bekleniyor
- MHP kurultayı öncesi talihsiz olay! Bahçeli'nin kolu sargıya alındı
- Başkan Erdoğan'dan MHP kurultayına mesaj
- "Balya balya para sayan CHP, bedelini 31 Mart'ta sandıkta ödeyecek"
- Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor
- Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu