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17 Mart 2024 Pazar 10:46:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 10:46:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Balya balya para sayan CHP, bedelini 31 Mart'ta sandıkta ödeyecek

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Muhalefet 31 Mart'a kara propagandayla hazırlanıyor. CHP, üçüncü dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadırlar. PKK'nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP, demlenerek metruk bir tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiştir. Ofislerde utamadan balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. DEM'lenip PKK'yla ‘kent ittifakı' maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.

Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır.

Kurucu Genel Başkanımız ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üzerinde, kalbimizin tahtındadır

Bu cennet ülkenin zilletin mezesi, zalimlerin menüsü yapılmasına göz yumarsak gök girsin, kızıl çıksın

Davamız ağırdır, önüne gelenin omuzlayıp kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün davasıdır, Türk milletinin davasıdır

CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. Zira demlenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini, 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir

Türkiye kamburlarından kurtulmalıdır. Yerel yönetimlere vurulan prangalar kırılmalıdır. Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin, yerel yönetimlerde başarısızlığı hayat ve siyaset gerçeğidir

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli olağan büyük kurultayı
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