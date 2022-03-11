VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'dan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 Mesajı
TEKNOFEST Geleceğin TURCORN Girişimleri'ni Destekliyor
"Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır"
Karadeniz kadını Dolmabahçe'de
Başkan Erdoğan'dan Kırım çıkışı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde
Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmaktadır
"Ukrayna ile görüşmelerde bazı olumlu değişiklikler var"
Putin'e böyle gözdağı verdi: Türkiye'ye güveniyoruz
"Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır"
Kahkaha atınca salon buz kesti! Kamala Harris'e tepki yağıyor
Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı
Hepsini serbest bırakacağız!
Nihan Çelik, Sır Gibi Sakladığı Yeni Şarkısının Çalışmalarına Başladı
Design Hair Clinic genel müdürü Gökhan Malçok, saç ekiminde ekilen saçların kalıcılığı hakkında bilg...
Türkiye'ye yatırım sinyali!
NATO Genel Sekreteri tarih verdi
Başkan Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!
Türkiye ile iş birliğini artıracak
Macron'a Antalya eleştirisi! "Beceriksiz"
Savaşın seyrini değiştirecek iddia!
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Dünya basını tarihi zirveyi böyle gördü
11 Mart 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 15:30:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır" ifadesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. MHP Lideri, Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik etti ve Ukrayna- Rusya arasında barış ikliminin yeşerme mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden MHP Lideri, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır" ifadesini kullandı.

Etiketler : ı Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Antalya
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
-110 derecede eziyet

-110 derecede eziyet
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi

Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Ben sanatımı icra ederim

Ben sanatımı icra ederim
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER