"Altılı masa çatladı, HDP ile suni masa oldu"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Altılı masa çatladı, HDP ile suni masa oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Hükümet Meydanı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Türk Milleti'nin mevcudiyeti, Türk Devleti'nin gücü böyle büyük felaketleri aşma konusunda kazandığı tecrübelerle en kısa zamanda deprem bölgemizde meseleye hükmetti

Hangi partiden olursanız olun bu memleketin evladıysanız böyle kritik günlerde, ani felaketlerin yaşandığı yerde kardeşçe sorunlarımızı çözmek için çaba sarf etmek dururken, "devlet nerede?" demenin manası yoktur

Koalisyonlar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözememiştir

Bu 6'lı masa 1,5 yıl boyunca toplandı 1 tane cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı ama masa alttan üstten çatladı. Bir takım terör örgütünün uzantılarıyla da bir arada yeni yeni suni masalar oluşturmaya çalıştılar.

5 yıldır uygulamasıyla başarılı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını sağlamak lazımdır. Başarılı olan yönetimin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız.

Türkiye'yi yeni bir yüzyılın eşiğine taşıyacak olan bu kutlu yürüyüşü yarıda bırakmamak için birinci görevimiz, dün oluğu gibi bugün de fazlasıyla sandığa gitmek için kararlı olmak lazımdır.

Ayrıntılar geliyor...