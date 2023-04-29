MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...



14 Mayıs seçimleri, yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır

Milletimizi oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı yoktur

Anayasa Mahkemesi Başkanı, zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini ve hukukunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz

Bölücülüğün odağı HDP'nin kapatılması hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları, Türk milleti vakti saati geldiğinde kapatacaktır

ABD'den Avrupa ülkelerine tüm çevreler 14 Mayıs seçimlerini merak edip, zillet ittifakına destek mesajları vermektedir. PKK, Kılıçdaroğlu'nun dibindedir. Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun amigoluğuna soyunmuşlardır

Kılıçdaroğlu, milletten umudunu kesmiştir, sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği içindedir

Ayrıntılar geliyor...