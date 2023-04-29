MHP Genel Başkanı Bahçeli: 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın ilk kavşağıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "14 Mayıs seçimleri, yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya mitinginde konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
14 Mayıs seçimleri, yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır
Milletimizi oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı yoktur
Anayasa Mahkemesi Başkanı, zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini ve hukukunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz
Bölücülüğün odağı HDP'nin kapatılması hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları, Türk milleti vakti saati geldiğinde kapatacaktır
ABD'den Avrupa ülkelerine tüm çevreler 14 Mayıs seçimlerini merak edip, zillet ittifakına destek mesajları vermektedir. PKK, Kılıçdaroğlu'nun dibindedir. Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun amigoluğuna soyunmuşlardır
Kılıçdaroğlu, milletten umudunu kesmiştir, sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği içindedir
Ayrıntılar geliyor...
- İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
- İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek
- Başkan Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
- Millet İttifakı eleştirisi... "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı"
- "14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın ilk kavşağıdır"
- Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti