MHP Genel Başkanı Bahçeli, 1295 oyun tamamını alarak 11. kez genel başkan seçildi

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17 Mart 2024 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 14:33:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

Etiketler : mhp devlet bahçeli genel başkan
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