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04 Ekim 2023 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 17:28:00

MHP Ankara İl Kongresi 14 Ekim'de yapılacak

Kaynak: AA

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MHP Ankara İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi 14 Ekim'de düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.

Etiketler : MHP Kongre Ankara 14 Ekim
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