MHP Ankara İl Kongresi 14 Ekim'de yapılacak

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.