MHP Ankara İl Kongresi 14 Ekim'de yapılacak
Kaynak: AA
MHP Ankara İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi 14 Ekim'de düzenlenecek.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.
- Türkiye düşmanı ABD'li Senatör'ün skandalları bitmiyor: Eşi ölümlü trafik kazasına neden olmuş
- Türk savunma sanayisi başarıya doymuyor: Hedef 6 milyar dolar
- Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
- PKK'lı teröristlerin kalleşçe şehit ettiği 26 kişi mezarları başında anıldı
- Hava harekatının görüntüleri paylaşıldı: Terör hedefleri böyle yok edildi
- Bakan Bolat'ran otomotiv sektörü mesajı: "Çalkantılı süreci sona erdirdik"