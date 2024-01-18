MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 büyükşehir ilçe, 54 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde: