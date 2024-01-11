MHP, 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
11 Ocak 2024 Perşembe 17:25:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 17:25:00
MHP 55 Belediye Başkanı adayını daha açıkladı
MHP, 8 il ve 47 ilçe için belediye başkan adaylarını duyurdu.
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