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27 Ocak 2024 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 13:57:00

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaynak: TRT Haber

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Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

Etiketler : mhp seçim belediye başkan adayları
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