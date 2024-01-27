MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Kaynak: TRT Haber
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.
İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:
- "Belediyecilik denince akla hep AK Parti gelir"
- AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı... Başkan Erdoğan konuşuyor
- Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
- MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
- AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım
- Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı