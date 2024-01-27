MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle: