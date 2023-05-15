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15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00

MHP 2018'de vekil çıkaramadığı 13 ilde milletvekili çıkardı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçları uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi, 2018'e göre sandıktan daha güçlü çıktı. Bir önceki seçime göre; 13 ilde daha milletvekili çıkartmayı başardı.

Sandıklar kapandı, oylar sayıldı. Sonuçlar geldikçe Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki seçim heyecanı giderek arttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sandık sonuçlarını genel merkezden takip etti.

14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçları, kendi listesiyle seçime giren MHP'nin parlamento dağılımına olumlu yansıdı. MHP, vekili bulunmayan Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun ve Kilis'te milletvekili çıkarttı.

MHP'DEN 51 MİLLETVEKİLİ MECLİS'TE

2018 seçimine oranla 13 ilde daha milletvekili çıkartan MHP, en yüksek oyu yüzde 31 ile Çankırı'da elde etti.

Bu ili sırasıyla yüzde 29 ile Osmaniye, yüzde 27 ile Gümüşhane izledi. Resmi olmayan sonuçlara göre; Milliyetçi Hareket Partisi'nden 51 milletvekili, 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak.

Etiketler : seçim 14 mayıs seçimleri mhp milletvekili
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