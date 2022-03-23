VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti
Türkiye'de 17 bin 161 vaka tespit edildi
MGK'da Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü
Karabük'te fabrika yangını
Başkan Erdoğan'dan Bingöl şehitlerinin ailelerine başsağlığı
ABD'de Kovid-19 can kaybı 973 bin 266'ya çıktı
Kremlin: Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti
Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği
Bakan Kurum'dan iklim değişikliği uyarısı: Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin geleceği
İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde
Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli memleketi Erzurum'da defnedildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı
"Kalibr" ile vurdular
"Rus kaynakları olmazsa enerji piyasası çöker"
'Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı
Pınar Deniz seri katili canlandıracak
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması
Antika tutkusu kafeyi müze yaptı
Facebook kullanıcıları dikkat!
Atıklardan ‘kitap okuma köşesi'
Gönülden gönüle öğreniyorlar
Minik yüreklerden erzak yardımı
23 Mart 2022 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 19:50:00

MGK'da Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

MGK Bildirisi: Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

MGK Bildirisi: Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür

Etiketler : mgk bildiri türkiye
Oyunu Londra'da sahnelenecek

Oyunu Londra'da sahnelenecek
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Deniz sevgisi kar dinlemedi

Deniz sevgisi kar dinlemedi
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
Kar şıklığı

Kar şıklığı
Soyadını silerek boşanma sinyali

Soyadını silerek boşanma sinyali
Yanlış istihbarat

Yanlış istihbarat
Lider'in isim babası Zeki Müren

Lider'in isim babası Zeki Müren
Antonia Banderas'tan övgü

Antonia Banderas'tan övgü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER